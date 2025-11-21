Курс гривни к евро установлен на уровне 48,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,30/42,33 грн/долл., а евро - 48,75/49,78 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 ноября, подорожал на 10 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 48,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,40 гривни за евро.

