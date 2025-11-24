Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 48,48 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 24 ноября, вырос на 14 копеек и составляет 42,49 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,48 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,33 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,99 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что до конца года гривна может подвергнуться контролируемой девальвации. В итоге, по прогнозам, доллар в 2025 году вырастет всего на 2,3-3,5%: с 42,02 грн (по состоянию на начало 2025 года) до максимум 43,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: