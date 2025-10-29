'ПриватБанк' переписал цены на доллар и евро: сколько стоит валюта сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 октября, вырос на 5 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 октября, остался упал на 24 копейки до 49,26 гривни.

Нацбанк установил на 29 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,98 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 42,29 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составляет 49,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,30 грн/евро, а курс продажи - 49,12 грн/евро.

