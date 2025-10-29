Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 48,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 29 октября, снизился на 1 копейку и составляет 42,29 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 49,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,30 грн/евро, а курс продажи - 49,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 29 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,98 гривни за один евро.

Следует отметить, что финансовый аналитик Андрей Шевчинин считает, что в течение последней недели октября гривня продолжит постепенное снижение относительно иностранных валют.

В свою очередь член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что колебания курса валюты, скорее всего, будут "волнообразными".

