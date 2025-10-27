Курс гривни к евро установлен на уровне 48,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 7 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также ослабилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,97 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,09/42,11 грн/долл., а евро - 48,98/48,99 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 октября вырос на 10 копеек и составлял 42,20 гривни за доллар, а курс евро подорожал сразу на 35 копеек и составлял 49,35 гривни за евро. При этом продать американскую валюту можно было по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 42,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по курсу 42,08 гривни. Что касается курса евро, то он в обменниках сегодня составлял 49,30 гривни за евро, а курс продажи - 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

