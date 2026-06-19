Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник: сколько будет стоить доллар

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также не изменила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/44,91 грн/долл., а к евро – 51,45/51,47 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 июня вырос на 7 копеек и составил 45,14 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,65 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 25 копеек и составил 52,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,30 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро подешевел сразу на 25 копеек и составлял 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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