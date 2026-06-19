В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоит доллар 19 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 июня, вырос на 10 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня значительно укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 47 копеек.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 7 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 52,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: