Евро резко подешевел в конце недели: курс валют на пятницу

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,65 грн, а евро – 51,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 июня, вырос на 7 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 52,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,03 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,92 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,09 грн/евро, а курс продажи – 51,76 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня значительно укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 47 копеек.

При этом 18 июня курс доллара поднялся до самого высокого уровня более чем за год после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, но продемонстрировала более жесткий подход к денежно-кредитной политике.

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