Курс гривни к евро установлен на уровне 48,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,26/41,29 грн/долл., а евро - 48,30/48,33 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,25 гривни, а продать американскую валюту можно по курсу 41,17 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 гривни, а курс продажи - 48,33 гривни за единицу единой европейской валюты.

