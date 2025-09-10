В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 сентября, также не изменился - 48,78 гривни.

НБУ установил на 10 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки - до 41,44 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 40,96 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

