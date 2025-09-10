Продать доллар можно в среднем по курсу 40,96 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 сентября, снизился на 4 копейки - до 41,44 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,96 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,17 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 10 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Турецкая лира 8 сентября по официальному курсу впервые за 20 лет стала дешевле украинской гривны, достигнув отметки 0,9991 гривни. Последние два года курс турецкой лиры по отношению к гривне колебался в пределах 1-1,3 гривны.

