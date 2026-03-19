Рада в тупике: Гетманцев ответил, сорвет ли парламентский кризис кредит МВФ

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал о политическом кризисе в парламенте.

Парламентский кризис в Украине уже напрямую влияет на принятие решений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения евроинтеграции. В то же время разговоры о повышении налогов не соответствуют действительности, поскольку сейчас речь идет лишь о пересмотре льгот, сообщил журналистам народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНИАН.

"Истоки проблемы в политическом кризисе, который сейчас продолжается в стране. Поэтому и лечить нужно не Международный валютный фонд, лечить нужно политический кризис в стране. Нужно собирать голоса, нужно общаться с народными депутатами. Необходимо искать какие-то более приемлемые конструкции для того, чтобы вылечить этот политический кризис. Я убежден в том, что эту задачу можно решить. Мы над ней работаем. Я думаю, что приведем в чувство Верховную Раду, и она примет необходимые решения", – сказал Гетманцев.

Он также раскритиковал бездействие правительства. По его словам, без документов от Кабинета Министров парламент не может даже начать полноценную дискуссию по меморандуму.

"Для того, чтобы обсуждать в Верховной Раде любые решения, содержащиеся в меморандуме с Международным валютным фондом, их нужно получить от Кабинета министров. В этой всей ситуации неопределенна и странна позиция Кабмина, который с ноября прошлого года не смог внести хоть какую-то законодательную инициативу в Верховную Раду, чтобы она хотя бы стала началом для обсуждения, чтобы мы могли достигать компромиссов. Этого нет", – сказал он.

Он отметил, что депутаты встретятся с МВФ в понедельник, 23 марта.

"Парламентский кризис – это данность. И вряд ли переговоры с МВФ решат парламентский кризис. Мы должны услышать позицию Фонда и узнать, будет ли она корректироваться в связи с парламентским кризисом", – отметил председатель финансового комитета.

Гетманцев отметил, что политический кризис действительно является препятствием для принятия многих актов. И не только касающихся МВФ, но и касающихся евроинтеграции. По его словам, проблема не в позиции Фонда, а во внутренней политической ситуации.

"К сожалению, депутаты в Верховной Раде занимаются политикой, а не государственными делами. Это плохо. Но не все", - сообщил нардеп.

Кроме того, он отдельно подчеркнул, что вопрос повышения налогов вообще не рассматривается.

"Обсуждается отказ от необоснованных льгот. Постоянно повторяется нарратив о повышении. Мы повышали налоги единственный раз, когда говорили о повышении военного сбора для всех на 3,5%", – сказал политик.

Финансирование Украины - главные новости

Кредитная программа с Международным валютным фондом объемом 8,1 млрд долл. находится под угрозой, поскольку Украина не хочет проводить болезненные налоговые реформы, что является одним из требований кредитора.

В МВФ также выразили обеспокоенность в связи с промедлением парламента с принятием законов, необходимых для разблокирования дальнейшего кредитования Фонда.

13 марта народный депутат из группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко отметил, что десятки нардепов из партии "Слуга народа" написали заявления об уходе. Речь идет, по его данным, о 50-60 человек.

В свою очередь народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная сообщила, что Украине все равно удастся найти деньги.

