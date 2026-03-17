МВФ обеспокоен задержкой реформ: финансирование Украины под угрозой, – Bloomberg

Налоговые изменения крайне непопулярны среди населения, однако их необходимо принять для получения оставшихся средств.

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего получения Украиной помощи в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов. Причина кроется в промедлении народных депутатов с принятием законов, необходимых для разблокирования финансирования.

Как пишет Bloomberg, Верховная Рада должна до конца марта принять ряд законодательных изменений, предусматривающих повышение налогов, в рамках новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.

Впрочем, парламентарии до сих пор не рассмотрели часть законопроектов, которых требует МВФ. Это рассматривается как проявление неповиновения президенту Владимиру Зеленскому и может привести к параличу работы парламента.

Видео дня

Предложенные меры крайне непопулярны среди населения на пятом году войны, однако их необходимо принять для получения остальных средств. Киев уже получил 1,5 млрд долларов в рамках новой программы.

"Могу сказать, что я обеспокоена", – заявила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано в комментарии Bloomberg.

По словам источника, знакомого с ситуацией, миссия Фонда во главе с руководителем Гэвином Греем планирует начать встречи с украинскими депутатами с 18 марта.

Напряженность усиливается на фоне риска ожидаемого дефицита средств в ближайшие месяцы после того, как Венгрия и Словакия заблокировали пакет кредитной помощи Европейского Союза объемом более 90 млрд евро из-за споров по поводу поставок российской нефти.

В худшем сценарии – если финансирование не поступит – Национальный банк может быть вынужден напрямую кредитовать Министерство финансов, чтобы покрыть дефицит, как это уже происходило в первый год полномасштабной войны, заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

Среди изменений, которые должен рассмотреть парламент, – введение налога на добавленную стоимость для ФОП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Также МВФ настаивает на отмене льгот по налогообложению международных почтовых отправлений.

Помощь Украине от МВФ – последние новости

26 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов США, рассчитанную на четыре года.

По условиям новой программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед Международным валютным фондом в рамках текущей программы сотрудничества. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФЛП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

3 марта Украина получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

