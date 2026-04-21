Каллас ожидает утверждения решения о выделении 90 млрд евро для Украины в ближайшие 24 часа

В частности, результаты парламентских выборов в Венгрии дали новый импульс для продвижения вопросов, которые блокировались правительством Виктора Орбана.

В Европейском Союзе в ближайшие 24 часа должны окончательно утвердить кредит в размере 90 млрд евро на период 2026-27 годов для Украины. Об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел сообщила верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.

В частности, как отметила Каллас, Евросоюз должен продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла самостоятельно держаться, и до тех пор, пока Путин не поймет, что война ведет в никуда.

"После венгерских выборов появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по кредиту в размере 90 млрд евро в ближайшие 24 часа", – подчеркнула Каллас.

Кроме того, верховная представительница ЕС добавила, что сегодня главы МИД настойчиво призывали быстро продвигаться с принятием 20-го пакета санкций.

Как известно, в среду, 22 апреля, комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) должен одобрить решение о выделении 90 млрд евро для Украины.

Политическое согласование на уровне лидеров стран-членов ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро состоялось еще в декабре 2025 года. Однако окончательное утверждение этого решения блокировалось венгерским правительством Виктора Орбана.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, и партия действующего премьера Орбана "Фидес" потерпела сокрушительное поражение. Выборы выиграла оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

В связи с этим в Евросоюзе ожидают, что новое венгерское правительство Петера Мадяра снимет вето с кредита в 90 млрд евро для Украины.

