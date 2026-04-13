Кредит от ЕС для Украины будет разблокирован очень скоро, – Sky News

В Берлине также ожидают скорейшей передачи средств Украине.

В Евросоюзе ожидают, что новое венгерское правительство Петера Мадьяра снимет вето с кредита в 90 млрд евро для Украины, пишет Sky News.

Отмечается, что в среду европейские дипломаты обсудят, как лучше всего ускорить предоставление средств Киеву. Ранее кредит в размере 90 млрд евро, предназначенный для Украины, не мог поступить в Киев из-за вето Орбана.

Представитель немецкого правительства также сообщил, что Берлин ожидает скорой передачи средств Украине.

"Есть надежда, что помощь для Украины может быть предоставлена очень быстро. Немецкое правительство работает над этим. Поэтому мы с нетерпением ждем скорого формирования правительства в Венгрии", – отметил представитель немецкого правительства.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что после победы Петера Мадяра на выборах в Венгрии принятие решений в ЕС в отношении России станет легче.

Как писал УНИАН, в начале февраля Евросоюз после долгих переговоров согласовал механизм кредитования Украины на сумму 90 млрд евро на ближайшие два года. Из этой суммы 60 млрд евро должны были направить на военную поддержку, еще 30 млрд евро – на покрытие бюджетных потребностей Украины.

Однако Венгрия заблокировала предоставление этого кредита. Ведь для выделения займа требовалась поддержка всех государств-членов блока.

13 апреля будущий премьер-министр и победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр объявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита от Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который ранее активно блокировал Виктор Орбан.

