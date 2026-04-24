В НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего

По итогам 2025 года уровень подделки банкнот снизился в три раза.

Чаще всего в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривень, а на втором месте с большим отрывом – 200 гривень.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, из изъятых в 2025 году из обращения поддельных банкнот 80% составили купюры в 500 грн, а 13% – 200 грн. Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналом 20, 50, 100 и 1000 грн составили лишь 7%.

Как и в предыдущие годы, чаще всего подделывали банкноты старого образца (2003–2007 годов), в частности 500 гривень образца 2006 года. Подделки банкнот современного поколения (образца 2014–2019 годов) составляют лишь 10% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

"В основном эти поддельные банкноты были низкого качества и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений", – отметили в НБУ.

При этом, по данным регулятора, уровень подделки банкнот по итогам 2025 года снизился в три раза по сравнению с показателем 2024 года. В прошлом году на 1 млн подлинных банкнот гривни приходилось около 1,7 поддельных банкнот, что стало самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2024 году он составлял около 5,1 поддельных банкнот.

"Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, аналогичный показатель по уровню поддельных банкнот евро в странах ЕС в 2025 году был более чем в восемь раз выше и составлял 14 поддельных банкнот", – добавили в Нацбанке.

В 2025 году Национальный банк Украины сообщал, что по итогам 2024 года на 1 млн подлинных банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельной банкноты. Тогда как в 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1 поддельной банкноты.

В Бюро экономической безопасности сообщали, что двое иностранцев организовали канал поставки на территорию Украины поддельных денег номиналом по 100 долларов в особо крупных размерах. Дельцов разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тысяч долларов.

