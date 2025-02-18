В прошлом году больше всего подделывали банкноты гривны старого образца.

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года претерпел умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов и приблизился к значениям 2021 года, предшествовавшего полномасштабному вторжению.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, в то же время ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны.

"Так, по итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 5,1 поддельных банкнот. Тогда как в 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1 поддельных банкнот", - говорится в сообщении.

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Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка аналогичный показатель в странах Европейского Союза в 2023 году был более чем в три раза выше и составлял примерно 16 поддельных банкнот евро (в 2021 году - почти вдвое выше украинского, 12 поддельных банкнот евро).

Чаще всего в 2024 году из обращения изымались банкноты двух номиналов:

500 гривень (78% от общего количества изъятых подделок);

200 гривень (18%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли лишь 4%.

"В прошлом году (как и в 2021-2023 годах) больше всего подделывали банкноты гривны старого образца. По результатам 2024 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины", - сообщили в Нацбанке.

Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривень, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты.

Крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, который наблюдался в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года также почти вернулся к уровню 2021 года.

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США - 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось лишь 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты регулятор советует обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку.

По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования.

"Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает правоохранительные органы, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований", - отметили в НБУ.

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В Украине за 2024 год в наличном обращении на 24,5% сократилось количество банкнот номиналом в 200 гривен. Также уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен - на 15% и 11% соответственно. Эти купюры изымают из обращения, потому что их заменяют монетами соответствующего номинала.

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