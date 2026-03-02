С сегодняшнего дня в Украине нельзя расплачиваться рядом купюр

Граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты.

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень образцов 2003–2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты, сообщили в Национальном банке Украины.

"Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении.

Видео дня

Это можно сделать без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – на данный момент бессрочно.

В НБУ отметили, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень в настоящее время почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, уже изношены.

"В обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень. Продолжительность обращения монет значительно дольше, чем банкнот, и составляет около 20-25 лет. Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", - отмечает регулятор.

Это, в частности, способствует уменьшению затрат на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот и повышению качества наличных денег в обращении, учитывая изношенность таких купюр.

Наличные деньги в Украине - последние новости

НБУ с 25 февраля ввел в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен в пределах планового выпуска. В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривень размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривень) и по состоянию на 1 января 2026 года составляла 926,3 млрд гривень. Как сообщили в Национальном банке, этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, но также на увеличение объемов наличных денег в обращении повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: