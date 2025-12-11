Пока вопрос замороженных активов РФ остается нерешенным, союзники продолжают поддержку Киева.

Совет ЕС принял решение о выплате Украине 2,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Решение было принято по результатам третьего квартала 2025 года. Как отмечает глава Кабмина, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины. Был реализован ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

Данный транш является уже шестым в рамках действующей программы. Деньги нужны для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения российского агрессора.

В целом Украине может понадобиться 135 миллиардов евро в течение следующих двух лет, поэтому сейчас главным вопросом остается использование замороженных в ЕС российских активов для репарационного займа Киеву.

Согласно источникам Bloomberg, уже в пятницу, 12 декабря, ЕС может принять беспрецедентное решение о продлении ареста росактивов квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Это необходимо для того, чтобы преодолеть сомнения Бельгии и возможное вето Венгрии, и в итоге надеяться на принятие передачи росактивов Украине на саммите ЕС, который состоится 18 декабря.

Без замороженных активов РФ у союзников не хватает средств, чтобы покрыть дефицит бюджета Украины на следующий год. Если репарационный кредит все же примут, это одновременно обеспечит Киеву более сильную позицию на будущих переговорах с Москвой.

