Замороженные российские активы могут оказаться важнейшим козырем в переговорах о прекращении войны для Украины и союзников, считает The Times.
Передача Киеву по крайней мере части активов в ближайшее время - критически важна, поскольку США с приходом президента Дональда Трампа прекратили финансирование Украины, тогда как европейские правительства не хотят увеличивать собственные долги ради поддержки Киева.
Недавние отчеты показывают, что Украина столкнется с дефицитом бюджета более 60 миллиардов фунтов стерлингов (79,8 млрд долларов) в следующем году, и существует реальное беспокойство, что Киев не сможет продолжать войну, если эти деньги не будут найдены.
Текущий план будет означать, что около 87 миллиардов фунтов стерлингов (115,7 млрд долларов) активов, хранящихся в ЕС, будут высвобождены, а также около 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов), хранящихся в Великобритании.
Трамп не скрывает своего желания подтолкнуть Украину к подписанию "мирного плана", заключенного при посредничестве США. Во вторник он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "проигрывает" войну и что "нет сомнений" в том, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
Европейские лидеры считают, что если будет заключено соглашение по активам, и быстро, чтобы высвободить до 100 миллиардов фунтов стерлингов (133 млрд долларов) для военных усилий Украины, это значительно укрепит позиции Зеленского в будущих переговорах - он получит "сильную руку", выражаясь языком карт Трампа.
Это продемонстрирует Путину, что у Украины есть деньги, чтобы продолжать финансировать войну по меньшей мере еще два года, что еще больше истощит российские ресурсы - и все это в то время, как европейские страны также увеличивают собственные расходы на оборону.
Если мирное соглашение будет заключено, то идея заключается в том, что деньги пойдут на долгосрочное восстановление Украины.
Высвобождение финансирования для Украины, безусловно, будет значительным и ощутимым толчком для Зеленского. Но это не панацея, предостерегает The Times. Без постоянной американской логистической и разведывательной поддержки способность Киева продолжать войну вызывает сомнения.
Тем не менее, соглашение будет важным моментом, который даст как Украине, так и другим европейским странам больше рычагов влияния в мирных переговорах, чем они имеют сейчас.
Репарационный кредит для Украины - последние новости
Правительство британского премьера Кира Стармера приняло решение о передаче Киеву 9,2 миллиарда евро замороженных российских активов. Сроки и механизм передачи средств пока окончательно не согласованы.
Судьба львиной доли росактивов, арестованных в Евросоюзе, пока под вопросом. На следующем саммите блока в Брюсселе 18 декабря окончательное решение может быть принято. Чтобы преодолеть сопротивление Бельгии и обойти потенциальное вето Венгрии, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает вынести вердикт по росактивам большинством голосов - а не единогласно, как обычно происходит в ЕС.