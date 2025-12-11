В то же время Бельгия не исключает, что будет оспаривать решение в судебном порядке.

Европейская комиссия настаивает на достижении соглашения по продлению срока заморозки российских активов странами-членами Европейского Союза уже в пятницу, 12 декабря.

Об этом сообщают источники Bloomberg.

Решение должны принять с использованием чрезвычайных полномочий, то есть большинством голосов, а не единогласно. Продление ареста росактивов - ключевой шаг к будущему привлечению средств для помощи Украине.

Видео дня

Сейчас все 27 государств-членов ЕС должны возобновлять арест активов каждые шесть месяцев, что вызывает опасения, что Венгрия или кто-то другой может наложить вето и вернуть Москве право распоряжаться этими средствами.

Предложение Еврокомиссии продолжит арест и потребует только квалифицированного большинства стран для поддержки каждого обновления. Это будет гарантировать, что до 210 миллиардов евро российских активов будут оставаться на территории Европы.

Исполнительный орган Блока стремится отделить решение о продлении срока действия от смежного вопроса - использования средств для предоставления займов Украине, поскольку дебаты по нему все еще продолжаются. Подавляющее большинство государств-членов поддерживают стратегию финансирования Киева с помощью росактивов, однако некоторые страны колеблются, а Венгрия решительно настроена против.

По словам доноров, Украине понадобится 135 миллиардов евро в течение следующих двух лет, чтобы покрыть жизненно важные пробелы в бюджете. Киев сообщил союзникам, что ему нужны новые средства до апреля 2026 года.

План займа, который комиссия представила на прошлой неделе, предусматривает перевод российских средств в Украину в течение следующих двух лет, чтобы помочь покрыть экономические и военные потребности страны. Дополнительные средства могут быть выделены в 2028 году и позже. Деньги будут возвращены только при условии, что Россия возместит ущерб, нанесенный во время войны.

Однако Москва сохранит право претензий на активы, что вызывает беспокойство Бельгии относительно возможных последствий. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил возможности обращения в суд, если план будет принят несмотря на его возражения. Чиновники ЕС говорят, что обеспечение безопасности активов от внезапного вето должно помочь решить беспокойство Бельгии.

Союзники Украины находятся под давлением по поиску новых источников финансирования после того, как администрация президента США Дональда Трампа в значительной степени прекратила помощь Киеву.

Поскольку мирные переговоры между США, Россией и Украиной активизировались в последние недели, Вашингтон также предположил, что можно использовать эти активы для послевоенных инвестиций.

Лидеры Евросоюза стремятся подписать соглашение о займе на встрече в Брюсселе через неделю, 18 декабря.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Без росактивов Европа пока не имеет достаточно средств для финансирования потребностей Киева в полной мере. В то же время передача этих денег не только бы закрыла дефицит бюджета Украины, но и обеспечила ей сильную позицию на мирных переговорах.

Великобритания уже приняла решение передать Украине часть российских денег, которые были арестованы на счетах в Соединенном Королевстве. Речь идет о сумме в 9,2 миллиарда евро. Однако сам механизм передачи средств еще должен быть согласован.

Вас также могут заинтересовать новости: