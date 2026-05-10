Размер пенсионных выплат в Украине зависит от многих факторов - количества лет трудового стажа, размера зарплаты, должности, особых заслуг и так далее. Одни люди могут рассчитывать на 10 пенсий при выходе на пенсию, другие - лишь на социальные выплаты. Узнайте, на какую сумму можно рассчитывать, если нет стажа - какая пенсия предусмотрена в таком случае.

Кому начисляется социальная пенсия в Украине - кто имеет право

Пенсионный Фонд сообщает, что по состоянию на 2026 год, стаж - это главный критерий, на который ориентируются сотрудники ведомства, когда рассчитывают украинцам пенсии. Так, с 1 января 2026 года для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно подтвердить наличие 33-х лет стажа и мужчинам, и женщинам. Если лет не хватает, то рассчитывать на пенсию можно лишь в 63 года, если есть 23 года стажа, или 65 лет при наличии пятнадцатилетнего трудового стажа.

Кроме того, на официальном сайте дана информация относительно того, что будет, если у человека лишь 15 лет трудового стажа или если нет стажа - будет ли пенсия в Украине, догадаться нетрудно. Ее начислят в размере, равному социальным выплатам, рассчитанным для таких случаев. Проще говоря, если человек официально работал максимум 15 лет за всю жизнь или не работал вообще, социальная пенсия - максимум, на который он может рассчитывать.

Какой будет пенсия в Украине, если нет стажа

Украинцам, которые официально работали меньше 15 лет или не работали вообще, важно знать, какая пенсия, если нет стажа. ПФУ пишет, что размер пенсии зависит от размера минимальной зарплаты. С 1 января 2026 года он вырос и теперь равен 8 647 гривням - на 647 гривень больше, чем раньше.

Так, социальная пенсия, если нет стажа, равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, и составляет 2 595 гривень в 2026-м году. Стоит заметить, что пенсией как таковой такую помощь назвать нельзя - она, скорее, попадает под понятие "социальные выплаты". Назначают такую помощь только лицам, достигшим 65 лет, которые не работают и не получают никаких других видов финансовой поддержки от государства.

