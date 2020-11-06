По словам эксперта, решение КСУ нивелирует суть антикоррупционной программы, которую Украина обязалась реализовать в рамках сотрудничества с МВФ, ЕС и США.

Украинцы пока не готовы декларировать свои доходы, поскольку не доверяют государству. В то же время власти не хватает системных реформ, которые бы побуждали бизнес и граждан легализовать теневые капиталы. Так считает доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин. Свое мнение и предложения он изложил в авторском блоге на портале Liga.net.

Поводом для аналитического обзора ситуации стало последнее решение Конституционного Суда Украины относительно полномочий НАПК проверять декларации чиновников.

Решение КСУ и его возможные последствия

Эксперт напомнил, что 27 октября КСУ признал неконституционными положения Закона Украины № 1700-VII «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года в части контроля за достоверностью декларирования чиновниками своих доходов (ст. 366-1 УК), а также ответственности за их сокрытие (ст. 368-5 УК). По логике судей, полномочия НАПК противоречат Конституции Украины, ведь они позволяют органу исполнительной власти (то есть, Нацагентству) отслеживать доходы и выявлять конфликт интересов у представителей судебной ветви власти.

Андрей Гмырин подчеркивает, что отныне:

отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование имущественного состояния (КСУ признал такую ​​ответственность слишком суровой);

из публичного доступа изымаются электронные декларации чиновников;

НАПК лишилось контрольных полномочий по урегулированию конфликта интересов;

НАПК утратило право получать уведомления о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства и направлять в суд протоколы, а в органы власти - выводы о коррупционных правонарушениях;

НАПК теперь ограничено в доступе к государственным реестрам и проверкам деклараций.

По словам эксперта, решение КСУ нивелирует суть антикоррупционной программы, которую Украина обязалась реализовать в рамках сотрудничества с МВФ, ЕС и США. Ведь правовые нормы, признанные неконституционными, заставляли любое должностное лицо или кандидата на должность раскрывать свои доходы и источники их получения. То же ждало впоследствии и рядовых граждан. Общее декларирование было залогом вывода экономики из тени, минимизации оборота теневого капитала и привлечения инвестиций в экономику Украины.

Андрей Гмырин убежден, что последствия ограничений полномочий НАПК не заставят себя ждать. В частности, это может быть и возвращение к практике тотального «кумовства» среди чиновников, и отмена безвиза. Вероятно также, что международные партнеры заблокируют финансирование текущих программ с Украиной. Это признает в публичном поле и министр финансов Сергей Марченко, называя сумму в 5 млрд долл. иностранных инвестиций.

Легализация капиталов через покупку облигаций

Ученый, который около 3-х лет изучает налоговую систему Украины и является автором комплексной налоговой реформы «От нестабильности к гармонии», пишет, что из года в год чиновники заявляют о создании условий для возвращения выведенного и теневого капитала. Однако значительными успехами похвастаться они не могут. Одна из главных причин такого провала заключается в отсутствии четких гарантий для декларантов и, соответственно, недоверии граждан и бизнеса к государственным институциям. Именно поэтому, говорит эксперт, украинцы привыкли скрывать свои доходы от правоохранительных и налоговых органов. И нынешний конституционный кризис ярко это продемонстрировал.

По мнению эксперта, многочисленным реформаторским планам по детенизации экономики, которые утверждает Кабмин и за которые голосуют законодатели, не хватает четкости и понятности, стратегического видения. В свое время, напоминает Андрей Гмырин, он в своих публикациях в СМИ уже предлагал правительству использовать один из действенных инструментов легализации теневых капиталов. Речь идет об облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые имеют ряд преимуществ. Это высокая надежность вложений и приемлемая доходность, ОВГЗ (как долговая ценная бумага) можно перепродавать, а также оценивать их стоимость в иностранной валюте. К тому же, это способ привлечения инвестиций в экономику.

Андрей Гмырин отмечает, что введение механизма ОВГЗ потребует от государства соблюдения четких гарантий для граждан и бизнеса. В этих правилах не должно быть формулировок о «добровольном признании в нарушении законодательства». Эксперт предлагает установить табу на привлечение к ответственности (административной или уголовной) вкладчика из-за объекта вклада. Источники происхождения капитала должны проверяться по упрощенной схеме и исключительно СБУ - на предмет наличия прямых угроз государству из-за влияния «политического капитала». Легализация капитала возможна только через вклады в долгосрочные ОВГЗ. По словам ученого, процедура покупки ОВГЗ должна быть максимально прозрачной и выгодной для всех ее участников. Ее применение простимулирует бизнес и граждан к выводу из тени своих капиталов и инвестировании их в украинскую экономику, считает Андрей Гмырин.

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Автор: УНИАН