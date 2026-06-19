В России назревает банковский кризис: европейские спецслужбы назвали уязвимое место экономики

Российскому Центробанку становится всё труднее сдерживать экономические последствия войны против Украины.

Российская экономика из-за военной модели хозяйствования оказалась в "взрывоопасной ситуации", когда любой экономический шок, например, пакет санкций против банков или длительное падение цен на нефть, может стать спусковым механизмом для серьезного кризиса. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на отчет европейских спецслужб.

В документе утверждается, что наиболее уязвим российский банковский сектор. Авторы отчета считают, что балансы банков "искусственно раздуты". Чтобы привлекать инвесторов, несмотря на высокую ключевую ставку (14,5%), банки якобы снизили стандарты оценки рисков. Массовая выдача субсидируемых государством ипотечных кредитов привела к росту цен на недвижимость и создала риск образования "пузыря" и волны неплатежей.

Дополнительным бременем для банков стали долги по проектам государственно-частного партнерства в российских регионах. Из-за этого финансовые учреждения вынуждены брать на себя убытки от малорентабельных проектов и риски, связанные с трудностями регионов в погашении долгов.

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Также упоминаются "скрытые долги", возникшие из-за льготных кредитов, которые банки под давлением Кремля предоставляли оборонным предприятиям с "колоссальными финансовыми потребностями". Еще в сентябре прошлого года количество тревожных сигналов в банковском секторе настолько возросло, что российские власти опасались возникновения банковского кризиса в течение следующих 12 месяцев, несмотря на попытки Центробанка удержать ситуацию под контролем.

По мнению авторов, Россия до сих пор сохраняет "видимость динамичной экономики", которая уже не соответствует реальному положению дел. В то же время даже правительство РФ официально прогнозирует как минимум два года стагнации и снизило прогноз экономического роста на текущий год до 0,4%.

Между тем российскому Центробанку становится всё труднее сдерживать экономические последствия войны против Украины. Дополнительное давление на Центробанк оказывает Владимир Путин, который публично призвал снизить ключевую ставку, ссылаясь на замедление инфляции. В то же время представители регулятора заявляют, что инфляционное давление остается высоким, а возможности для смягчения денежно-кредитной политики ограничены из-за больших государственных расходов.

На этой неделе российский парламент также одобрил закон, позволяющий Министерству финансов привлекать больше долга, чем предусмотрено бюджетом, без дополнительного согласования с депутатами. Причиной стали растущие расходы на войну: по оценкам правительства, только в этом году они потребуют не менее 24 млрд евро дополнительных расходов.

Экономика России – последние новости

Кремль всё больше полагается на дорогие внутренние заимствования для финансирования войны, поскольку международные санкции в значительной степени перекрыли внешние источники финансирования. В течение следующего десятилетия Россия выплатит не менее 15% ВВП в виде процентов по долгу, что примерно равно совокупному объему государственного долга страны на сегодняшний день.

В то же время экономика РФ демонстрирует явные признаки структурного истощения из-за войны против Украины. В частности, ликвидные активы Фонда национального благосостояния, которые перед началом полномасштабной агрессии составляли 6,5% ВВП Кремля, сократились до отметки 1,8%, а дефицит бюджета РФ за первый квартал года "успешно" превысил целевой уровень, установленный на весь 2026 год.

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