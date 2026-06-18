Долг России растет: расходы Кремля на войну против Украины превышают бюджет, – Bloomberg

Банки не кредитуют экономику, что нарушает её функционирование и способствует стагнации в невоенных секторах.

Кремль всё больше полагается на дорогие внутренние заимствования для финансирования войны, поскольку международные санкции в значительной степени перекрыли внешние источники финансирования.

По расчетам Bloomberg, в течение следующего десятилетия Россия выплатит не менее 15% ВВП в виде процентов по долгу. Эта сумма примерно равна совокупному объему государственного долга страны на сегодняшний день.

По словам источников, в этом году ожидается рост объемов внутренних выпусков ценных бумаг, поскольку экономика в условиях войны нуждается в дополнительном финансировании. По их словам, расходы на оборону в этом году могут превысить первоначальные бюджетные показатели на 4–5 триллионов рублей (55–69 млрд долларов), или почти на 40% выше запланированных расходов.

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Согласно закону о бюджете, правительство планировало привлечь на внутреннем рынке чуть более 4 трлн рублей для покрытия государственных расходов, тогда как верхний предел государственного долга был установлен на уровне 37,4 трлн рублей (512,4 млрд долларов). Однако за первые пять месяцев года дефицит бюджета вырос до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП, превысив целевой показатель на весь 2026 год примерно на 60%. Верхний предел государственного долга на 2026 год уже достигнут.

Расходы на обслуживание долга удвоились с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, поскольку центральный банк повысил процентные ставки до рекордного уровня, чтобы охладить перегретую экономику России после того, как правительство увеличило расходы на военные нужды и поддержку бизнеса. В 2021 году выплаты по процентам составляли около 4,5% федеральных расходов и занимали лишь восьмое место среди статей бюджетных расходов.

В этом году Россия планирует потратить почти 4 триллиона рублей на погашение долга, что составляет почти 9% от общего федерального бюджета. Это делает эту статью пятой по величине в государственном бюджете после обороны, национальной безопасности, социальной политики и экономики.

Государственный долг России и Европы

Бесспорно, нынешний государственный долг России в размере 16,5% ВВП является образцом фискального консерватизма по сравнению с большинством европейских государств. На своём флагманском экономическом форуме в Санкт-Петербурге в начале этого месяца Владимир Путин указал на долговую нагрузку в Греции, которая составляет 146% ВВП, в Италии – 137% и во Франции – 116%, заявив, что позиция России "просто несопоставима".

Но проблема Путина гораздо глубже. Банк России и коммерческие кредиторы способствуют увеличению государственных заимствований. Банки покупают государственные облигации федерального займа, а затем предоставляют их в залог центральному банку в обмен на ликвидность, при этом облигации остаются на балансе центробанка.

Фактически банки направляют средства в государственные облигации, а не кредитуют экономику в целом, используя эти ценные бумаги для получения финансирования от центрального банка. Это искажает функционирование экономики, способствуя стагнации в невоенных секторах.

Экономика России – главные новости

Экономика России истощена войной – у нее нет потенциала для роста, говорят ведущие европейские аналитики. Такая уязвимость открывает перед Западом окно возможностей для принятия эффективных политических мер против Москвы.

Между тем в РФ с каждым днем усугубляется дефицит топлива, который затронул уже 53 региона страны. На некоторых АЗС отказываются наливать бензин в канистры – только до полного бака. По оценкам аналитиков, Россию ждет скачок инфляции.

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