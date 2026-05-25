Кремль поймали на лжи: экономика РФ находится в худшем состоянии, чем считалось, – NYT

Официальные данные Кремля по экономике выглядят как отчаянная попытка скрыть масштаб потерь.

В России утверждают, что ВВП вырос примерно на 13% в период с 2020 по 2024 год, но новый шведский анализ показывает, что за этот период российская экономика фактически сократилась на 8%. Москва также существенно занижает уровень инфляции. Об этом в The New York Times написала министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард.

Отмечается, что правительство Швеции заказало несколько исследований у ведущих экономистов и разведывательных служб, чтобы раскрыть правду о состоянии кремлевской экономики: оказалось, что она более хрупкая, чем кажется.

В 2024 году, когда инфляция в России, по официальным данным, составляла около 10%, центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 21%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что инфляция была гораздо выше. Служба военной разведки и безопасности Швеции считает, что она превысит нынешний официальный прогноз примерно на 5%. Все это означает, что Россия завышает свои экономические показатели, а ее способность финансировать военные расходы – более уязвима, чем кажется.

Война США и Израиля против Ирана дала России некоторое облегчение, подтолкнув цены на нефть вверх и ослабив санкции, что позволило Кремлю получать больше доходов. В то же время, как считает Стенергард, России нужно, чтобы средняя цена на нефть марки Urals оставалась выше 100 долларов за баррель в течение остальной части года, чтобы это дало существенный положительный эффект для государственных финансов.

Если США и Иран достигнут соглашения о прекращении огня, которое возобновит работу Ормузского пролива и отменит санкции в отношении иранской нефти, тогда мировые цены на нефть резко упадут, что ударит по Москве с новой силой.

Ситуацию для Кремля осложняют украинские атаки. Современные украинские дроны с большим радиусом действия научились обходить системы противовоздушной обороны и атаковали российские экспортные нефтяные терминалы, ограничивая выгоду от роста нефтяных цен.

"Не все согласны с оценкой Швеции относительно того, как Россия отчитывается о состоянии своей экономики, но все больше растет консенсус относительно общей хрупкости экономики", – отметила Стенергард, добавив, что внутри РФ элиты все больше обеспокоены ситуацией.

Даже Владимир Путин признал, что экономика сократилась в начале этого года, тогда как аналитические центры, банкиры и чиновники, близкие к Кремлю, уже в течение нескольких месяцев предупреждают о приближении финансового кризиса.

Стенергард подчеркнула уязвимое положение РФ, чтобы обосновать ужесточение санкций против ее энергетического сектора. По ее словам, одна мера могла бы иметь особенно значительный эффект. Речь идет о запрете на предоставление морских услуг (страхование, доступ к портам, финансирование и т. д.) для любых судов, выходящих из российских портов с нефтью, газом или углем.

Переход от ценового потолка к полному запрету нанес бы серьезный удар по военной казне Кремля. Швеция хотела бы, чтобы Евросоюз, а в идеале и остальные страны G7, ввели эту меру.

"В номинальном выражении экономика России едва превышает экономику штата Нью-Йорк, меньше экономики Техаса и остается хрупкой", – считает Стенергард.

По ее словам, российские домохозяйства все сильнее ощущают давление повседневных расходов, а большая часть ликвидных активов в суверенном фонде благосостояния России была потрачена на финансирование войны против Украины.

Опрос российского государственного социологического центра показал, что уровень одобрения Путина снизился до 65,6% с 77,8% в начале года и с довоенных показателей, которые были значительно выше 80%. На этом фоне рядовые россияне все больше устают от инфляции и перебоев в повседневной жизни, таких как жесткие ограничения интернета, и даже начинают открыто выражать недовольство. Также растет количество случаев дефолтов предприятий.

Инфляционное давление, по прогнозам, будет сохраняться годами на фоне демографического спада, военных мобилизаций и высокого спроса на рабочую силу в оборонной промышленности.

Правительство России оценивает, что к 2030 году экономике понадобится еще 3,1 миллиона работников. А в течение следующих пяти лет общий дефицит рабочей силы может достичь 11 миллионов рабочих мест с учетом выхода людей на пенсию.

Исследование, опубликованное правительством Великобритании, оценивает общие потери российской экономики в результате международных санкций как минимум в 450 миллиардов долларов с февраля 2022 года. Общие же человеческие потери РФ с начала войны оцениваются в 1,2 миллиона, при этом новых рекрутов становится все сложнее найти.

Проблемы экономики России – последние новости

Недавно экономический обозреватель Адам Туз написал, что российская экономика пока не находится на грани коллапса, однако демонстрирует замедление роста и все сильнее ощущает влияние военного давления. По мнению эксперта, замедление особенно заметно на фоне высоких цен на нефть, которые должны были бы поддерживать доходы РФ. Сами россияне объясняют существующие проблемы санкционным давлением, неэффективностью государственных расходов и дефицитом рабочей силы.

На фоне этого промышленный комплекс "Алабуга" в Татарстане в начале года открыто начал вербовать подростков для сборки ударных дронов "Герань", которые регулярно используются против Украины. В вакансиях предлагали полную занятость и зарплаты выше средних по стране.

