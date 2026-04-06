Сотни миллионов за неделю: украинские дроны уничтожают нефтяные доходы России, - FT

Атаки на Приморск и Усть-Лугу обошлись российским экспортерам энергоносителей примерно в 970 миллионов долларов упущенной прибыли.

Украинские атаки беспилотников не позволяют России извлекать выгоду из роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, и демонстрируют ее слабые места в системе ППО. Как пишет Financial Times, хотя прибыль Москвы остается высокой, поскольку нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, но атаки на два основных экспортных пункта России в Балтийском море могут сократить доходы Кремля.

Так, по словам главы кафедры энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова пять атак на Приморск и Усть-Лугу обошлись российским экспортерам энергоносителей примерно в 970 миллионов долларов упущенной прибыли за неделю до 29 марта.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40 процентов российских мощностей по морскому экспорту сырой нефти. Только в Приморске в результате атак сгорело нефти на сумму 200 миллионов долларов, сообщил западный представитель службы безопасности.

Видео дня

По словам аналитика Seala AI Владимира Никитина, погрузка на терминалы может возобновиться в течение нескольких дней, хотя восстановление сгоревших резервуаров без ущерба для экспорта может занять месяцы. Ремонт технологических линий на терминале "Новатэк" в Усть-Луге может занять более месяца, добавил он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ситуация в районе расположения объектов "остается сложной", и что "нет прогнозов снижения интенсивности" "беспрецедентных атак вражеских БПЛА".

Украина опережает РФ в дальнобойных ударах

Эта недавняя волна атак показывает, что украинская индустрия беспилотников дальнего действия опережает московскую, несмотря на постоянные авиаудары России по украинским производителям беспилотников, заявил источник, близкий к российскому министерству обороны.

"Если Украина может регулярно запускать крылатые и баллистические ракеты, то российская сторона пострадает еще сильнее", – сказал он.

Россия разработала многоуровневую систему обороны, включающую радиоэлектронное подавление, физические барьеры и даже подразделения резервистов. Но этого явно недостаточно, чтобы противостоять прогрессу Украины в области беспилотных технологий.

Так, "Роснефть", крупнейший российский экспортер нефти, имеет собственные системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для поражения дистанционно управляемых беспилотников, летающих на высоте не менее 35 метров:

"Однако, согласно отчету украинской частной разведывательной компании Dallas, эти средства практически бесполезны против новейших моделей украинских беспилотников, летающих по запрограммированным координатам без радиосвязи".

В ноябре прошлого года Путин подписал закон, разрешающий развертывание резервистов для защиты "критически важных" объектов от беспилотников. Однако один высокопоставленный российский бизнесмен скептически прокомментировал эту инициативу.

"Какая польза от резервистов с рогатками?.. Нам пришлось установить башни на всех наших заводах и натянуть между ними сетку… Мы все купили на свои собственные деньги. Москва нам ничего не дала", – сказал он Financial Times, добавив, что потратил на эти меры не менее 1,5 млрд рублей (19,1 млн долларов).

Украина разрушает нефтяную отрасль РФ

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что иностранные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

В то же время The Telegraph пишет, что Украина решила проигнорировать призывы западных союзников не наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре.

