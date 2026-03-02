Условия 'Нацкешбека' изменились: как можно получить и потратить деньги с марта

Максимальная сумма кэшбэка составляет до 3000 гривень в месяц.

С 1 марта в Украине вступили в силу изменения в программе "Национальный кэшбэк".

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", теперь вместо фиксированных 10% кэшбэк составляет 5% или 15% – в зависимости от категории товара:

15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта (отдельные непродовольственные товары, сыры, некоторые крупы и макаронные изделия);

5% - на товары украинского производства в категориях с более низкой долей импорта (преимущественно продукты питания, аптечные товары, товары для дома, сада и огорода).

При этом отмечается, что механика программы не меняется: средства автоматически зачисляются на карту "Национальный кэшбэк", а сумму можно проверить в приложении "Дия". Максимальная сумма кэшбэка составляет до 3000 гривень в месяц.

Где можно потратить Национальный кэшбэк

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, потратить кэшбэк можно на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

В частности, продукты питания украинского производства можно приобрести в сетях Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сим23" (и "Сими"), "Близенько", торговые сети Fozzy Group: "Сильпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy, Novus и Liga Prime. А также онлайн-маркетплейсы Rozetka и MAUDAU.

Национальный кэшбэк – главные новости

16 февраля Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбэк", запустив обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

С 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Это позволит усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

В ноябре 2025 года в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

