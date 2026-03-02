Условия 'Нацкешбека' изменились: как можно получить и потратить деньги с марта

С 1 марта в Украине вступили в силу изменения в программе "Национальный кэшбэк".
Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", теперь вместо фиксированных 10% кэшбэк составляет 5% или 15% – в зависимости от категории товара:
- 15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта (отдельные непродовольственные товары, сыры, некоторые крупы и макаронные изделия);
- 5% - на товары украинского производства в категориях с более низкой долей импорта (преимущественно продукты питания, аптечные товары, товары для дома, сада и огорода).
При этом отмечается, что механика программы не меняется: средства автоматически зачисляются на карту "Национальный кэшбэк", а сумму можно проверить в приложении "Дия". Максимальная сумма кэшбэка составляет до 3000 гривень в месяц.
Где можно потратить Национальный кэшбэк
По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, потратить кэшбэк можно на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;
- украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
В частности, продукты питания украинского производства можно приобрести в сетях Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сим23" (и "Сими"), "Близенько", торговые сети Fozzy Group: "Сильпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy, Novus и Liga Prime. А также онлайн-маркетплейсы Rozetka и MAUDAU.
Национальный кэшбэк – главные новости
16 февраля Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбэк", запустив обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.
С 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Это позволит усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.
В ноябре 2025 года в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.