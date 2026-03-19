Орбан назвал единственное условие, при котором Венгрия разблокирует 90-миллиардный кредит для Украины

Венгерский премьер считает "сказками" все заявления о намерении возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что 19 марта на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. По его словам, сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал журналистам перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

"Мы хотели бы получать нефть, которая принадлежит нам, из Украины, и которую сейчас заблокировали украинцы. Я никогда не поддержу здесь ни одного решения, которое будет в пользу Украины. Венгры до сих пор не могут получить нефть, которая нам принадлежит", – подчеркнул Орбан.

Он отметил, что позиция Венгрии очень проста в отношении возможности утверждения кредита Украине в размере 90 млрд евро.

"Мы готовы поддержать Украину тогда, когда получим нефть, которая заблокирована ими. До этого момента Венгрия не поддержит ни одно решение, которое будет в пользу Украины", – констатировал Орбан.

При этом, когда журналисты уточнили, что украинцы готовы запустить нефтепровод "Дружба", венгерский премьер непреклонно заявил, что его страна ждет возобновления поставок российской нефти.

"Мы ждем нефть. Все остальное – это сказки. Поэтому мы верим только в факты. Нефть должна поставляться в Венгрию. И тогда начнется новый этап. До тех пор мы не можем поддержать никакое проукраинское предложение", – подчеркнул Орбан и добавил, что других вариантов не существует.

По его словам, он говорит не о политике, а о существовании Венгрии. Кроме того, политик намекнул, что его страна также не будет поддерживать формализацию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Венгрия шантажирует Украину перед выборами

Как сообщал УНИАН, нефтепровод "Дружба" 27 января подвергся российскому удару. Транзит нефти в Венгрию и Словакию прекратился. Европейский Союз пообещал предоставить Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления поврежденного нефтепровода, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может возобновить транзит российской нефти уже через полтора месяца, когда будут восстановлены технические возможности насосной станции "Броды".

24 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит для Украины на 90 млрд евро будет утвержден "так или иначе". По ее словам, Украина к Пасхальным праздникам должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, которые будут предусмотрены из этого кредита на 90 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: