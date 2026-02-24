В Еврокомиссии рассказали, на что сперва будут потрачены деньги из кредита Украине на €90 млрд

В рамках этого кредита Украина должна получить первый оборонный пакет до Пасхи в апреле.

Украина к Пасхальным праздникам должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, которые будут предусмотрены из кредита, общий объем которого на 2026-2027 годы составит 90 млрд евро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, кредит в размере 90 млрд евро должен помочь Украине таким образом, чтобы она обрела силу "стального дикобраза", непреодолимого для потенциальных захватчиков.

В то же время, как отметила президент Еврокомиссии, этот кредит был согласован 27 главами государств и правительств на заседании Европейского Совета в декабре.

"Они дали слово. Это слово нельзя нарушить. Поэтому мы предоставим кредит тем или иным образом", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, первой первоочередной задачей этого кредита является удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины.

"Это поможет закупать, производить, развивать и обеспечивать передовую оборонную технику для храбрых украинских сил", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она сказала, что средства будут направляться на закупки и производство дронов, ракет и боеприпасов, и соответствующая работа над этим уже началась.

"Вместе с украинскими силами мы определили первый пакет, приоритетный пакет. Наша цель – обеспечить его доставку к Пасхе. В его состав входят беспилотники и боеприпасы", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, как сообщила президент Еврокомиссии, параллельно ведется интенсивная работа над интеграцией оборонных отраслей Украины и стран-членов Евросоюза.

"Мы можем многому научиться у украинской оборонной промышленности. Вы можете рассчитывать на нас с нашими хорошо налаженными структурами в оборонной промышленности. Поэтому целью является большая интеграция. Конечно, конечная цель состоит в том, чтобы ваши солдаты имели решающее преимущество на поле боя для защиты Украины. И, конечно, Европейский Союз будет иметь доступ к ценным передовым инновациям, которые также можно применять в других отраслях промышленности", - сообщила фон дер Ляйен.

Как известно, в католических странах Пасху будут отмечать 5 апреля, в православных – 12 апреля.

В Европарламенте подписали кредит на €90 миллиардов для Украины - что известно

Ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола сообщила о подписании кредита в 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. По ее словам, выделенные средства помогут Украине поддержать работу основных государственных служб, сохранить прочную оборону Украины и "защитить общую безопасность и свободу и закрепить будущее Украины в Европе".

Как писала "Европейская правда", Совет ЕС по общим вопросам принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита. Однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.

