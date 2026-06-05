В МАГАТЭ объявили о локальном перемирии на Запорожской АЭС

Ремонтные работы должны снизить риски для ядерной безопасности и помочь предотвратить возможную аварию.

В районе временно оккупированной Запорожской АЭС сегодня, 5 июня, вступило в силу локальное перемирие между Украиной и Российской Федерацией, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

Как сообщила пресс-служба МАГАТЭ, локальное перемирие позволит провести необходимые ремонтные работы на поврежденной войной линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ с целью предотвращения угрозы ядерной аварии и снижения рисков для ядерной безопасности.

Отмечается, что линия электропередачи напряжением 750 кВ была отключена более двух месяцев назад. В результате в настоящее время крупнейшая АЭС Европы зависит только от одной внешней линии питания, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных реакторов. В течение последних недель станция несколько раз теряла доступ и к этой линии, что вынуждало ее в крайнем случае запускать аварийные дизель-генераторы.

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В агентстве отметили, что это уже шестое временное перемирие, о котором генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с Россией и Украиной с конца прошлого года, чтобы помочь обеспечить внешнее электроснабжение и гарантировать ядерную безопасность.

Запорожская атомная электростанция – последние новости

4 июня Запорожская ТЭС, которая обеспечивает передачу электроэнергии на атомную станцию, подверглась мощной атаке. По словам агентства, команда МАГАТЭ видела легкий дым, идущий со стороны Запорожской ТЭС, и слышала звуки военной активности.

В конце мая российские оккупационные власти Запорожской атомной электростанции заявили о якобы двух украинских ударах по объекту. После чего в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной безопасности и начали требовать от россиян доступа к объекту.

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