Россия скрывает свои преступления: ВСУ отреагировали на обвинения россиян в атаке на ЗАЭС

Отмечается, что манипуляции вокруг ЗАЭС являются очередным элементом политики ядерного терроризма РФ.

Своими заявлениями о том, что Украина якобы поразила дроном машинный зал энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС, Россия хочет дискредитировать нашу страну и скрыть собственные преступления. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Юга Украины.

Военные подчеркивают, что Россия использует атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций. Согласно сообщению, ЗАЭС находится примерно в 50 км от сухопутного участка линии боевого столкновения, а Никополь (ближайший к ЗАЭС город на подконтрольной Украине территории) расположен на другой стороне бывшего Каховского водохранилища, как минимум в 10 км от станции.

"На вооружении ВСУ нет беспилотников с оптоволоконным управлением с таким дальним радиусом действия. Как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона. Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую завесу – пролететь через нее незамеченным аппарат физически не мог", – отмечают украинские военные.

Видео дня

Отмечается, что версия об "украинском следе", которую продвигает Россия, не выдерживает никакой проверки фактами. Агрессор намеренно не демонстрирует качественных фото и видеокадров с якобы последствиями удара, добавляют в ВСУ.

"Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий в отношении ядерных объектов", – подчеркивают в Силах обороны.

Отмечается, что РФ с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры. Враг нарушает требования по размещению огневых средств поражения в пределах пятикилометровой зоны, размещает средства РЭБ, вооружение, военную технику и личный состав на территории станции.

Также добавляется, что "систематические манипуляции вокруг ЗАЭС являются составными частями политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества". А заявления российской стороны о якобы ударе ВСУ по атомной электростанции являются "очередной информационной провокацией государства-агрессора", и это – не первое подобное заявление Кремля:

"Вооруженные Силы Украины действуют в рамках международного гуманитарного права. Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо запрещает удары по ядерным объектам. ВСУ ее соблюдают. На соответствующем участке фронта в период инцидента активных боевых действий не велось, никаких средств поражения не применялось".

На обвинения также отреагировали в Минэнерго Украины. Там отмечают, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии, должны проверить распространенную информацию и сообщить о результатах. В свою очередь, оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6.

"По данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (расположенного на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга МАГАТЭ каких-либо изменений радиационной обстановки в районе расположения ЗАЭС не наблюдается... Все нынешние нештатные события и угрозы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, которые возникают, являются следствием полномасштабной войны РФ против Украины и оккупации украинской атомной электростанции", – подчеркивают в Минэнерго.

Также подчеркивается, что оккупационная администрация должна нести полную ответственность за обеспечение физической защиты и целостности сооружений Запорожской АЭС. Любой ущерб, нанесенный украинской АЭС в период ее оккупации, будет компенсирован за счет репарационных средств страны-агрессора.

Заявление россиян о новой угрозе Запорожской АЭС

Напомним, 30 мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, которого цитируют российские СМИ, обвинил украинские войска в атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, днем 30 мая украинский беспилотник взорвался возле здания машинного зала блока №6 ЗАЭС. Указанный дрон якобы управлялся через оптоволокно.

Вас также могут заинтересовать новости: