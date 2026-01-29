Украина рассматривает совместное управление Запорожской АЭС с США, - Сибига

Сибига отметил, что РФ пытается подключить один блок ЗАЭС к своей системе.

Россия не имеет возможности содержать Запорожскую атомную электростанцию в надлежащем состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", пишет LB.UA.

"Это собственность Украины. Это территория Украины. Мы рассматривали как вариант возможность формулы управления с американской стороной, а американская сторона уже решала бы с другими сторонами", - сказал он.

Сибига отметил, что РФ пытается подключить один блок ЗАЭС к своей системе. По его словам, это угроза региональной ядерной безопасности.

Также глава МИД Украины добавил, что РФ уверена в том, что ЗАЭС принадлежит ей. Тем не менее, для Украины это неприемлемо.

Зеленский и Путин могли бы обсудить вопрос контроля над ЗАЭС

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения двух вопросов – о территориях и контроле над ЗАЭС. По его словам, именно эти вопросы остаются самыми чувствительными в рамках мирного процесса.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсудить", – сказал Сибига.

