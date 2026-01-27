Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов, - Сибига

Сибига отметил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два наиболее чувствительных вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов – о территориях и контроле над ЗАЭС. Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он сообщил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два самых чувствительных вопроса: о территориях и будущем контроле над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсудить", – сообщил Сибига.

Вместе с тем он добавил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не должны создавать параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не актуально, не нужно", – отметил министр.

По его словам, на переговорах были предметные разговоры о параметрах прекращения огня, порядке мониторинга или верификации перемирия.

Зеленский и Путин приблизились к личной встрече - что известно

Как сообщал УНИАН, американские чиновники, которые были привлечены к трехсторонним переговорам в Абу-Даби, считают, что появилась реальная возможность для личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом писало издание Axios, не раскрывая имени собеседника, который комментировал переговоры в ОАЭ. Он также высказал предположение, что в случае успеха следующего раунда переговоров трехстороннего формата в Абу-Даби может открыться возможность для встреч сторон в Москве или Киеве.

