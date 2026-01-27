'Попытка украсть наш потенциал и сделать вид, что так и было': дипломат о ситуации с ЗАЭС

Огрызко отметил, что размещение войск НАТО на территории Украины для россиян означает конец всех их "влажных мечтаний".

Ситуация с Запорожской атомной электростанцией, которую россияне превратили в учебный полигон, - это откровенная попытка украсть наш экономический потенциал и сделать вид, что так и было.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отвечая на вопрос о том, что Москва якобы предлагает в отношении ЗАЭС разделение электроэнергии между Украиной и Россией, и что якобы обсуждалось возможное размещение войск из так называемых нейтральных стран на Донбассе, и могли ли это быть Индия или Китай.

"А что такое Китай? Это нейтральная страна? А Индия? Она нейтральная? Нет. Этот тезис они будут продвигать. И это абсолютно понятно. Потому что размещение войск НАТО на территории Украины для них означает конец всех их влажных мечтаний", - сказал дипломат.

Он добавил, что для Кремля это "ужас среди ужасов", поэтому им и нужны "нейтральные" страны.

"Какие-то ОБСЕ, какие-то ООН и все подобное. Структуры, которые на практике ничего не делают и делать не будут. Им нужно прикрытие. Чтобы в момент, когда они начнут нарушать договоренности, эти "наблюдатели" просто ничего не увидели и ничего не зафиксировали", - отметил Огрызко.

Относительно ЗАЭС он подчеркнул, что это "откровенная попытка украсть наш экономический потенциал и сделать вид, что так и было". Бывший министр подчеркнул:

"Единственный способ расставить все точки над "і" - это уничтожение российской военной и военно-промышленной инфраструктуры. Каким именно способом, это уже другой вопрос. Нет "Томагавков", нет "Таурусов", есть "Фламинго" и все остальное. Но это должно работать. Все остальное не будет работать вообще".

Что россияне сделали с ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска превратили временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в площадку для военной техники и учебный полигон для пилотов беспилотников.

Издание Politico отмечало, что российская сторона во время переговоров в Абу-Даби продвигала идею о том, что электроэнергия с ЗАЭС должна делиться между Россией и Украиной.

