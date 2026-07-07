За неделю энергетики восстановили электроснабжение в домах 300 тысяч семей после вражеских атак, – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в домах 300 тысяч семей, чьи жилища остались без электричества в результате вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 29 июня по 5 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 292 населенных пунктов, лишившихся электричества в результате обстрелов. Электричество снова доступно для более чем 300 тысяч семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где энергетикам за неделю удалось вернуть электричество почти 203 тысячам семей.

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В то же время в Днепропетровской области энергетики восстановили электроснабжение 94 тысячам семей.

За тот же период в Киевской области ремонтные бригады восстановили электроснабжение 10,7 тысячам семей и 200 семьям Киева.

Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу же, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах 1,5 млн семей, чьи жилища были обесточены в результате вражеских атак.

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