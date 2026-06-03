Партнеры Glovo смогут оплачивать свои расходы частями благодаря eDilo

Речь идет об оплате продуктов, сырья, упаковки, напитков, оборудования или других товаров, необходимых для работы.

Финтех-инфраструктура Activitis интегрирует сервис eDilo для бизнес-партнеров Glovo в Украине. В рамках сотрудничества партнеры получат доступ к цифровому инструменту, который позволяет оплачивать счета поставщиков частями.

Отныне, благодаря этому сервису, украинские заведения HoReCa и малый ритейл смогут оплачивать продукты, сырье, упаковку, напитки, оборудование или другие товары для работы с отсрочкой.

По сообщению компании, сервис eDilo работает с конкретной операционной потребностью: бизнес загружает счет поставщика, сервис оплачивает его напрямую, а компания возвращает сумму частями по удобному графику. Предпринимателю не нужно менять банк, поставщиков или действующие договоры. Решение может быть принято за 30 минут, доступный лимит может составлять до 5 млн грн, а модель работает без залога и поручителей.

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eDilo – первый в Украине онлайн B2B BNPL-сервис для бизнеса от Activitis. Он интегрирует оплату частями и отсрочку платежа непосредственно в B2B-продажи.

"Украинский малый бизнес сегодня работает в условиях, когда скорость принятия финансового решения часто определяет, сможет ли компания продолжить работу без остановки. Сотрудничество с Glovo позволяет сделать этот инструмент более доступным для ресторанов, кафе, магазинов и местных предпринимателей", – отмечает Павел Матияш, генеральный директор Activitis.

По оценкам аналитиков, за последние месяцы закрылись около 400 заведений общественного питания, из которых примерно 300 – малый бизнес. В то же время выручка заведений в 2025 году выросла на 6% при падении посещаемости на 9%. Одна из ключевых проблем в таких условиях – кассовый разрыв. У бизнеса могут быть клиенты, заказы и спрос, но не хватать средств именно тогда, когда нужно оплатить продукты, сырье, упаковку, напитки, оборудование или другие товары для работы. Отныне сервис eDilo поможет малым предпринимателям преодолеть эти кассовые разрывы.

"Мы видим, с какими вызовами ежедневно сталкиваются наши партнеры, и стремимся предоставить как можно больше инструментов поддержки. Сотрудничество с Activitis и сервисом eDilo открывает доступ к цифровому финансовому инструменту, который может помочь справиться с ежедневными операционными вызовами бизнеса", – отмечает Марина Павлюк, генеральный менеджер Glovo в Украине.

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