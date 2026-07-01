eDilo запустил новый формат оплаты для бизнес-клиентов в сети 'Эпицентр'

Продукт eDilo от финтех-инфраструктуры Activitis позволяет предприятиям при покупке товаров не выводить всю сумму из оборота сразу, а оплачивать её постепенно, при этом сразу же начиная использовать приобретённый товар.

Онлайн-сервис eDilo, созданный на базе финтех-инфраструктуры Activitis, предоставил бизнес-клиентам крупнейшей сети торговых центров "Эпицентр" возможность оплачивать товар частями при покупке онлайн на сайте epicentrk.ua. Срок рассрочки составит до 24 месяцев, а максимальный лимит - до 5 млн грн.

"Эпицентр сделал важный шаг навстречу клиенту и в сторону большей клиентоориентированности для бизнеса. Клиент получает возможность купить сейчас и оплачивать покупку частями уже из будущей прибыли; цифровая платформа "Эпицентр Бизнес" усиливает свое предложение, а мы, как финансовый партнер, внедряем решение там, где оно действительно необходимо", - объясняет Павел Матияш, CEO Activitis.

Продукт eDilo от финтех-инфраструктуры Activitis позволяет бизнесу при покупке товаров не выводить всю сумму из оборота сразу, а оплачивать постепенно, при этом сразу же начиная пользоваться покупкой. Особенно в ситуациях, когда потребность возникла внезапно, а покупка не была заложена в бюджет.

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Чтобы воспользоваться возможностями сервиса, покупателю необходимо выбрать товары на сайте epicentrk.ua, перейти в корзину и на этапе "checkout" среди способов оплаты выбрать eDilo. После оформления заказа покупатель попадает в личный кабинет eDilo. Для клиентов "Эпицентра" предварительный лимит устанавливается автоматически. Чтобы воспользоваться им, необходимо пройти краткую верификацию, активировать лимит и подтвердить распоряжение об оплате счета. В дальнейшем бизнес-покупатель может использовать этот лимит для последующих платежей в пределах доступной суммы. Весь процесс проходит в цифровом формате: от оформления заказа до подписания документов с помощью КЭПа. Без залога, без поручительства и без валютных рисков.

"Фактически мы перенесли опыт B2C-сегмента, где финансирование является частью процесса оформления заказа, в сегмент юридических лиц и предпринимателей. Это позволяет бизнесу получать решения "здесь и сейчас" - без лишних согласований и отдельных процессов оформления. Таким образом, мы объединили закупку и финансирование в единый цифровой сценарий, что существенно ускоряет работу клиентов. Этот кейс - первый среди крупных омниканальных ритейлеров в сфере электронной коммерции в Украине, и мы, безусловно, гордимся этим", - комментирует Юрий Кудлик, директор департамента онлайн-продаж и клиентского сервиса ООО "Эпицентр К".

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