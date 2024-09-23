"Энергоатом" не делал запасы трансформаторов на случай попадания в трансформаторы на открытых распределительных устройствах, сообщает Ольга Кошарная.

Компания "Энергоатом" не собиралась строить защитные бетонные сооружения второго уровня. Об этом заявила соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Насколько я знаю, из своих источников, "Энергоатом" не собирался строить защитные бетонные сооружения второго уровня, которые строил "Укрэнерго". "Укрэнерго" построил вокруг своих объектов где-то 60 таких сооружений", - сказала Кошарная в эфире Радио.Свобода.

По ее словам, "Энергоатом" и министр считали, что россияне не будут бить по открытым распределительным устройствам. "Энергоатом" не делал запасы трансформаторов на случай попадания в трансформаторы на открытых распределительных устройствах.

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Кошарная также отметила, что об этом свидетельствует "эксплуатационное событие", когда на Южноукраинской АЭС сгорели два трансформатора.

"Я видела по закупкам на Prozorro, что они объявили тендер на закупку трансформаторов. То есть "Энергоатом" вместо того, чтобы делать необходимый запас трансформаторов и другое оборудование, как это сделал системный оператор "Укрэнерго", который имеет больше таких трансформаторных подстанций, занимался продвижением законопроекта о достройке 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС", - сообщила Кошарная.

Она также отметила, что "Энергоатом" выполнял подготовительные работы на площадках к строительству 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС без наличия принятого закона, который, по ее словам, не будет принят, поскольку не хватает голосов в парламенте.

Состояние энергетической системы Украины - последние новости

Ранее Ольга Кошарная сообщала, что российская атака, которая произошла 26 августа, едва не разрушила объединенную энергосистему Украины.

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко заявлял, что в случае отключения атомных электростанций от энергосистемы Украине придется переходить на аварийные отключения света. Вследствие этого в стране будет электроснабжение по 4-5 часов в сутки.

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