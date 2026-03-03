Бетонирование и углубление под землю: Шмыгаль рассказал о планах защиты энергообъектов

Один из приоритетов – защита транзита электроэнергии и газа внутри страны.

В рамках подготовки к следующей зиме Министерство энергетики сосредоточится на восстановлении разрушенной россиянами генерации, защите транзита электроэнергии и газа и создании тройного запаса энергооборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, министр энергетики Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания СНБО сообщил, что первое направление работы - помощь энергетическим компаниям в восстановлении уничтоженного оборудования основной генерации.

Второй приоритет - защита транзита электроэнергии и газа внутри страны на уровне государственных компаний. Речь идет о НЭК "Укрэнерго", которая отвечает за транзит электроэнергии, а также операторе газотранспортной системы и НАК "Нафтогаз Украины", обеспечивающих транзит газа по территории Украины и хранение топлива в подземных хранилищах.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о "защите второго уровня" - обустройстве укрытий или углубления объектов под землю с бетонированием. Это должно обеспечить не только защиту от ударных дронов, но и противоракетную защиту ключевой инфраструктуры.

Запас оборудования

Отдельное направление – формирование резерва оборудования.

"Мы работаем с партнерами, чтобы не только закупать оборудование и по 6-9 месяцев ждать его изготовления. Мы работаем, чтобы создать трехкратный запас оборудования – мы поставили себе такой норматив, трехкратный запас от того, который был уничтожен этой зимой. Все необходимое будет храниться в Украине и за ее пределами", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Европа, учитывая украинский опыт, также осознает необходимость создания собственных запасов энергетического оборудования. Вопросы производства, ускорения процедур закупок – в частности по принципу прямых контрактов, подобно закупкам оружия – и формирования резервов планируют вынести на следующий энергетический "Рамштайн".

Еще одно важное направление подготовки - развитие распределенной генерации.

"Мы также ведем переговоры с государственными компаниями о создании альтернативной распределенной генерации. Проект на этот год включает 392 МВт – это то, что будет создавать "Нафтогаз", и 92 МВт – то, что будет создавать оператор газотранспортной системы", – отметил Шмыгаль.

Запасы газа

Ключевым элементом подготовки к зиме остается закачка газа в подземные хранилища. План предусматривает накопление не менее 13 млрд кубометров газа – на уровне показателя этого года. По словам Шмыгаля, текущий год Украина проходит довольно уверенно с точки зрения имеющихся объемов топлива, в то же время государство подстраховывается импортом газа и сотрудничеством с партнерами.

Министр также добавил, что президент поставил задачу привлечь более 5 млрд евро во время следующего энергетического "Рамштайна" для подготовки Украины к следующему отопительному сезону.

Запасы газа в Украине - последние новости

В 2025 году Украина импортировала 6,47 миллиарда кубометров газа, обновив пятилетний рекорд. Государство вынуждено закупать за рубежом рекордные объемы газа из-за массированных российских обстрелов, которые привели к падению внутренней газодобычи, и крайне малым запасам "голубого топлива" в газохранилищах по итогам отопительного сезона 2024/25 года.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в феврале Украина увеличила потребление газа на 30% по сравнению с прошлым годом из-за погодных условий. При этом запасов газа в газохранилищах, скорее всего, хватит для прохождения отопительного сезона.

