Миру грозит 'судный день' на рынке газа: война в Иране подрывает поставки, – Bloomberg

Мировой рынок газа вступает в фазу глубокого кризиса.

Война на Ближнем Востоке уже вызвала масштабные перебои на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Наибольший удар приходится на развивающиеся страны, но риски быстро распространяются и на Европу, пишет агентство Bloomberg.

Завод Ras Laffan в Катаре закрылся в начале этого месяца после атаки иранского беспилотника, что стало первым перерывом в поставках за три десятилетия работы. Последующие удары только усугубили разрушения, и масштабы повреждений до сих пор остаются неизвестными.

Каждая неделя простоя крупнейшего в мире завода по производству сжиженного газа означает потерю энергии, достаточной для обеспечения в течение года электричеством целого города размером с Сидней (Австралия). Таким образом, энергетическая нагрузка на экономики во всем мире растет.

Три недели войны на Ближнем Востоке перевернули глобальные энергетические цепочки поставок. Фактическая блокировка Ормузского пролива привела к резкому росту цен на бензин и авиационное топливо, дефицит газа для приготовления пищи вызывает драки в Индии, а фермеры беспокоятся из-за дизельного топлива и удобрений.

Но при практически отсутствующих запасах, без стратегических резервов и без легких заменителей, сжиженный природный газ (СПГ) может стать одной из самых острых болезненных точек в разрастающемся кризисе.

Последствия долгосрочного шока могут быть даже более значительными, чем энергетический кризис 2022 года, когда российское вторжение в Украину вызвало кардинальные изменения в мировых потоках газа.

"Мы уже движемся к сценарию газового кризиса, напоминающего судный день. Даже после окончания войны перебои с поставками СПГ могут продолжаться месяцами или даже годами – в зависимости от того, сколько времени понадобится для устранения повреждений", – отметил энергетический аналитик MST Marquee Саул Кавоник.

В агентстве отмечают, что США все еще будут наращивать производство, но, учитывая проблемы на Ближнем Востоке, баланс быстро станет отрицательным.

Аналитики предупреждают, что если перебои продлятся более месяца, рынок быстро перейдет в дефицит, а три месяца могут стать крупнейшим сбоем в истории поставок СПГ за полвека истории отрасли.

Больше всего пострадают страны Азии. В частности, Пакистан, получающий 99% СПГ из Катара, уже предупреждает о возможном дефиците электроэнергии, поскольку газ используется для производства электричества в стране.

Кроме того, по данным аналитической группы Rystad Energy, шестимесячная приостановка поставок означает, что развитые страны Европы и Азии также окажутся под давлением необходимости сокращать потребление, если цены на газ достигнут максимумов 2022 года, особенно накануне периода, когда они пополняют запасы на зиму.

В агентстве отметили, что потрясения в Персидском заливе выгодны другим крупным производителям, которых считают более надежными, в частности, Австралии и особенно США, которые пока в значительной степени защищены от скачков цен.

Еще одна страна, которая потенциально выиграет, – Россия, которая постоянно поставляет сжиженный природный газ в Китай, чтобы обойти более строгие западные ограничения и потерю Европы как главного покупателя газа.

Последний пятилетний план Китая, опубликованный в начале этого месяца, призывает к ускорению работ над газопроводом центрального маршрута "Китай-Россия" – вероятно, речь идет о "Сила Сибири-2". До недавнего времени Москва продвигала проект с гораздо большим энтузиазмом, чем Пекин, который уже давно больше беспокоился о диверсификации поставок.

Между тем, Европа и Азия рискуют побороться за ограниченные запасы, повышая вероятность ценовой войны между Атлантическим и Тихим океанами.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европа значительно усилила зависимость от сжиженного природного газа, фактически отказавшись от большей части поставок российского газа по трубопроводам.

6 марта сообщалось, что европейцы проигрывают битву за газ. Недавно один танкер с СПГ, направлявшийся в Европу, во время рейса развернулся и изменил курс на Азию. Это был первый зафиксированный случай во время текущего роста цен, когда поставка СПГ, предназначенная для Европы, была перенаправлена в Азию.

9 марта стало известно, что цены на природный газ в Европе резко выросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает потрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки.

