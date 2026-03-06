ЕС проигрывает битву за газ: танкер отказался доставлять СПГ в Европу, изменив курс на Азию

Азиатские покупатели все активнее конкурируют за имеющийся газ.

Один танкер со сжиженным природным газом (СПГ), направлявшийся в Европу, во время рейса развернулся и изменил курс на Азию. Это произошло после резкого скачка цен на мировом рынке газа.

Как пишет венгерское экономическое издание Világgazdaság, из-за конфликта на Ближнем Востоке усиливается конкуренция за ограниченное предложение газа. Танкер BW Brussels сначала направлялся в европейский порт, однако во время рейса он изменил маршрут и сейчас движется в Азию.

Эксперты отмечают, что это первый известный случай во время нынешнего скачка цен, когда поставка СПГ, направлявшаяся в Европу, изменила маршрут в пользу Азии.

Решение обусловлено тем, что азиатские покупатели все активнее конкурируют за имеющийся газ. Отмечается, что в глобальной торговле сжиженным газом это обычная практика: поставки часто идут туда, где предлагают более высокую цену.

Рыночную напряженность вызвал конфликт на Ближнем Востоке. Цены на европейский газ резко выросли после того, как Катар остановил производство сжиженного газа из-за атак на Иран. Рост был чрезвычайно быстрым: цена газа в Европе за неделю подскочила на 66%.

Этот шаг особенно чувствителен для рынка, потому что Катар – один из ключевых экспортеров СПГ в мире. Ближневосточная страна поставляет около 20% сжиженного газа в мире и остается вторым по объему экспортером после США. Резкое сокращение предложения сразу подняло цены по всему миру.

Европа может потерять газ в пользу Азии

Аналитики Kpler считают, что это может быть только началом. Это может повториться с партиями, которые еще не привязаны к конкретному покупателю. Если азиатский рынок и в дальнейшем будет предлагать более высокие цены, возможно, еще больше танкеров будут менять маршруты.

Для европейского газового рынка это серьезная проблема: покупатели, опасаясь потерять поставки, могут быть вынуждены платить еще больше. Это, в свою очередь, может привести к росту цены на европейской газовой бирже.

Часть глобальных поставок СПГ также пролегает по геополитически чувствительным маршрутам. Поставки из Катара и ОАЭ выходят на мировой рынок только одним морским путем – через Ормузский пролив. Нестабильность в регионе влияет не только на цены, но и на безопасность цепочек поставок.

Цифры свидетельствуют об уязвимости: в 2025 году 99% импорта СПГ в Пакистан поступало из Катара и ОАЭ, по сравнению с 59% импорта в Бангладеш и Индию. Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится, то нынешний разворот танкера может быть лишь первым, а конкуренция за газ между Европой и Азией – еще более жесткой.

Цены на газ в Украине и мире - последние новости

Цены на природный газ в Европе возобновили резкий рост за последние годы - в начале этой недели стоимость СПГ выросла до трехлетнего максимума. Неопределенность из-за войны на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки.

За последние дни цены на природный газ в Украине выросли на 20% и 3 марта достигли 27 800 гривень за тысячу кубометров (с НДС). Специалисты отмечают, что цены на природный газ в Украине растут под косвенным влиянием войны на Ближнем Востоке.

