Цены на газ в Европе взлетели до небес на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на природный газ в Европе резко выросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает cотрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 9 марта, базовые газовые фьючерсы подскочили на 30%. Это произошло после того, как цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, поскольку еще больше крупных производителей на Ближнем Востоке сократили добычу, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.

Сейчас цена на газ в Европе составляет около 64 евро за мегаватт-час (исторический максимум превышал 300 евро за мегаватт-час). Фьючерсы на газ на следующий месяц в Нидерландах выросли на 17% - до 62,56 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на природный газ в США также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Конфликт вокруг Ирана продолжается уже десятый день и не демонстрирует признаков ослабления, что создает дополнительную неопределенность на энергетических рынках и усиливает инфляционное давление. Для газового рынка Европы ситуация особенно угрожающая, поскольку регион выходит из зимы с истощенными газохранилищами.

Это означает, что этим летом Европе придется покупать больше партий сжиженного природного газа (LNG) для пополнения запасов, конкурируя с покупателями в Азии за ограниченные объемы поставок.

"Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке. Мы ожидаем, что перебои с поставками могут продолжаться примерно три месяца", - говорит энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

По словам специалистов, остановка производства сжиженного природного газа Катаром, вероятно, устранит большую часть избытка предложения. По мнению экспертов, любое продление простоя производства LNG в Катаре более чем на один месяц "быстро приведет к дефициту".

Напомним, завод сжиженного природного газа Ras Laffan в Катаре приостановил деятельность на прошлой неделе. Возобновление его работы и поставок может занять недели или даже месяцы.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на газ в Европе на второй квартал до 63 евро за мегаватт-час с предыдущих 45 евро, ожидая длительных перебоев экспорта из Катара.

Прогноз предполагает, что поставки LNG из Катара будут оставаться на нулевом уровне до конца марта, после чего в течение апреля будет происходить постепенное возобновление поставок.

Война в Иране и рынок энергоносителей – последние новости

После российского вторжения в Украину в 2022 году Европа значительно усилила зависимость от сжиженного природного газа, фактически отказавшись от большей части поставок российского газа по трубопроводам. Если раньше СПГ, который транспортируется танкерами, обеспечивал примерно 19% газовых потребностей региона, то в этом году его доля может вырасти до 45%. По оценкам S&P Global Energy, для этого понадобится примерно 1800 танкеров.

По мнению специалистов, европейцы проигрывают битву за газ. Недавно один танкер со сжиженным природным газом, направлявшийся в Европу, во время рейса развернулся и изменил курс на Азию. Это первый зафиксированный случай во время текущего роста цен, когда поставка СПГ, направленная в Европу, была перенаправлена в Азию.

