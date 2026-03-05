Цены на газ в Европе бьют рекорды: подготовка к зиме подорожала на десятки миллиардов

Европейский газовый рынок особенно уязвим после продолжительных холодов этой зимой.

Цены на природный газ в Европе возобновили самый резкий рост за последние годы. Неопределенность из-за войны на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки.

Как пишет Bloomberg, в четверг, 5 марта, цены на газ на европейских биржах подскочили на 13%. Накануне контракты дешевели, ведь рынок оценивал реалистичность американского плана по обеспечению безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив. В то же время трейдеры все еще закладывают в цены риск значительных перебоев с поставками энергоносителей в мире.

Цена на газ в Европе в начале этой недели выросла до трехлетнего максимума после того, как Катар закрыл Ras Laffan - крупнейший в мире завод по экспорту СПГ - после атаки иранского беспилотника.

Видео дня

Для Европы и без того сложная задача – заполнить газовые хранилища до следующей зимы – внезапно стала значительно более рискованной и дорогой. Последствия войны США и Израиля против Ирана уже нарушают производство и поставки сжиженного природного газа (СПГ), сокращая предложение и толкая цены вверх.

Европейский газовый рынок особенно уязвим после продолжительных холодов этой зимы, которые истощили и без того низкие запасы топлива. Этим летом Европе нужно будет покупать больше сжиженного природного газа (СПГ), чтобы пополнить их, и, возможно, придется конкурировать за грузы со странами Азии, если поставки с Ближнего Востока не смогут добраться до мировых рынков.

Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен отметил, что пока не видно никаких признаков быстрого восстановления судоходства через пролив, поэтому опасения по поводу дефицита СПГ растут с каждым днем.

Подготовка к зиме значительно подорожает

Как отмечает агентство Reuters, после российского вторжения в Украину в 2022 году Европа резко увеличила зависимость от СПГ, фактически отказавшись от большинства поставок российского трубопроводного газа. Если ранее СПГ (поставляемый танкерами) обеспечивал около 19% газоснабжения региона, то в этом году его доля может вырасти до 45% (174 млрд кубометров). Это примерно 1800 танкеров, по оценкам S&P Global Energy.

По подсчетам Kpler, чтобы заполнить хранилища этим летом, Европе нужно закупить около 700 партий СПГ, или 67 млрд кубометров, что на 180 партий (17 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Часть объемов обеспечат трубопроводные поставки из Норвегии и Алжира, однако большую часть придется импортировать в виде СПГ.

По подсчетам Reuters, расходы Европы на дополнительные 180 партий СПГ выросли до 10,1 млрд долларов с 6,7 млрд долларов несколько дней назад. Общая стоимость летнего пополнения запасов 67 млрд кубометров поднялась примерно на 13,6 млрд долларов – до 40 млрд долларов.

"Если перебои с судоходством в Ормузском проливе продлятся месяц, запасы газа в Европе могут упасть до исторически низкого уровня. Через пролив проходит около 120 млрд кубометров СПГ в год, или 20% мировых поставок", - говорится в материале.

Аналитики SEB Research прогнозируют, что цены на газ могут стабильно превысить 60 евро за МВт·ч по сравнению с примерно 50 евро сейчас и 32 евро в конце прошлой недели. Длительная остановка катарского СПГ-комплекса Ras Laffan может вызвать кризис, подобный энергетическому кризису 2022 года, и поднять цены до 100 евро за МВт·ч или более.

Норвегия – крупнейший поставщик газа в Европу – уже работает на максимальной мощности, поэтому дополнительный спрос придется покрывать в первую очередь за счет СПГ.

Цены на газ – последние новости

Цены на природный газ в Европе выросли на 34% на фоне неопределенности относительно того, как долго будет остановлен экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного газа в Катаре. По сравнению с закрытием торгов 27 февраля цены на газ в Европе 3 марта выросли на 70%.

За последние дни цены на природный газ в Украине выросли на 20% и 3 марта достигли 27 800 гривен за тысячу кубометров (с НДС). Специалисты отмечают, что цены на природный газ в Украине растут под косвенным влиянием войны на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: