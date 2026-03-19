Без кафе и магазинов в позднее время: популярная у туристов страна вводит ограничения

Из-за войны в Иране власти Египта решили отключить световые рекламные щиты и сократить уличное освещение до минимума.

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии, обязав магазины и кафе закрываться раньше. Это последствия дефицита топлива и роста цен на него, вызванных войной в Персидском заливе, сообщает Bloomberg.

Как отметил премьер-министр Мостафа Мадбули, начиная с 28 марта, торговые центры, заведения общественного питания и розничные магазины должны будут закрываться в 21:00 в будние дни.

В выходные они должны закрываться в 22:00, что все равно рано для многих жителей страны, привыкших делать покупки и ужинать до поздней ночи.

Другие меры экономии будут включать отключение подсвеченных рекламных билбордов и сокращение уличного освещения до минимума. Многие правительственные здания также будут закрываться до 18:00.

Власти рассматривают возможность введения обязательной работы из дома один или два дня в неделю. Это касается как государственного, так и частного секторов экономики.

Эти шаги наглядно демонстрируют вызовы, которые создает для Египта новый конфликт на Ближнем Востоке. Дело в том, что страна в значительной степени зависит от импорта природного газа для производства электроэнергии.

Мостафа Мадбули сообщил, что до начала войны США и Израиля против Ирана ежемесячные расходы страны на импорт газа составляли около 560 миллионов долларов.

В настоящее время они выросли примерно до 1,65 миллиарда долларов из-за скачка мировых цен на нефть и газ, вызванного нестабильностью в Персидском заливе.

"Мы стараемся действовать постепенно", – добавил премьер. Он также отметил, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем повторное повышение цен на топливо, как это сделали в правительстве на прошлой неделе.

Как война в Иране влияет на туристическую отрасль

Недавнее исследование Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) показало, что война на Ближнем Востоке оказывает серьезное негативное влияние на туристическую отрасль.

Действия США и Израиля против Ирана, а также ответные удары Тегерана по странам Персидского залива привели к сокращению расходов иностранных туристов в регионе как минимум на 600 миллионов долларов США ежедневно.

Также ранее УНИАН сообщил, что туристы, которые на момент начала войны находились в странах Персидского залива, не смогли вовремя вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства.

