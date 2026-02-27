Инспектор по древностям подал заявление в туристическую полицию, установив личность нарушителя.

Египетского гида арестовали за то, что он нарисовал схематичную фигурку человека на 4-тысячелетней пирамиде фараона Униса, пишет Fox News. По данным властей, мужчина мог сделать рисунок во время проведения экскурсии для туристов.

На видео инцидента, которое распространилось в соцсетях, видно, как гид наклоняется к нижней части пирамиды, пока группа слушает его объяснения. На записи видно, как он пытается стереть нарисованное рукой, однако следы остаются заметными.

В посте в соцсети Х Министерство внутренних дел Египта сообщило, что гид "повредил археологический памятник, сделав рисунок на внешней облицовочной части одной из пирамид Гизы" во время рассказа туристам.

Расследование начали после того, как видео стало вирусным. Инспектор по древностям подал заявление в туристическую полицию Саккары, установив личность гида.

По информации министерства, мужчину задержали, и во время допроса он признал свою вину. "Приняты правовые меры", – отметили в ведомстве. Специалисты уже удалили остатки рисунка с поверхности памятника.

Местные СМИ, ссылаясь на материалы следствия, уточнили, что речь идет именно о пирамиде Униса в некрополе Саккара к югу от Гизы.

Историческая ценность памятника

Пирамида была построена в XXIV веке до н.э. для фараона Униса. Она имеет особое значение, поскольку содержит древнейшие известные "Тексты пирамид" – более 200 религиозных заклинаний, высеченных на внутренних стенах. Исследователи считают их старейшим известным сборником погребальных текстов.

Саккара входит в состав древнего Мемфиса – первой столицы Египта – и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с многочисленными гробницами, храмами и пирамидами.

Отмечается, что в последние годы Египет усилил контроль и меры по охране археологических объектов, которые ежегодно посещают миллионы туристов. В соответствии с законом об охране древностей, повреждение памятников, в частности нанесение надписей или рисунков, может предусматривать как штрафы, так и тюремное заключение – в зависимости от тяжести правонарушения.

Изменения в Колизее в Риме

Напомним, что авторов реконструкции Колизея, выдающегося здания эпохи Древнего Рима, критикуют за замену брусчатки на мраморные плиты. В ответ они говорят, что именно так выглядел комплекс Колизея до двух значительных землетрясений, которые изменили облик памятника.

Вас также могут заинтересовать новости: