Туризм теряет по $600 миллионов в день из-за войны в Иране, но быстро восстановится, – прогноз

Эксперты допускают, что авиаперевозки смогут восстановиться быстрее, чем вся остальная туристическая индустрия.

Новое исследование Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) подтвердило, что война на Ближнем Востоке наносит огромный ущерб индустрии туризма.

Туризм несет огромные потери из-за войны в Иране

Ведущий тревел-обозреватель The Independent Саймон Колдер цитирует в своей статье данные WTTC, согласно которым наступление США и Израиля на Иран, а также ответные удары Тегерана по странам Персидского залива, сократили расходы иностранных туристов на Ближнем Востоке как минимум на 600 миллионов долларов США в день.

Организация объясняет спад "сбоями в авиаперевозках, снижением доверия путешественников и ухудшением региональной транспортной доступности".

Видео дня

Автор отмечает, что обычно около полумиллиона пассажиров в день совершают перелеты в, из или через три крупнейших авиационных узла: Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, а также Доху в Катаре. На этот регион обычно приходится 5% от общего числа международных прибытий в мире, а каждый седьмой международный пассажир, совершающий пересадку, делает это в одном из узловых аэропортов Персидского залива.

Однако коммерческая деятельность в этих аэропортах практически прекратилась, как и въездной туризм, тогда как правительства различных стран предостерегают своих граждан от поездок в этот регион.

"Любые сбои влияют на спрос во всем мире, что сказывается на аэропортах и ​​рейсах, отелях, компаниях по прокату автомобилей и круизных линия", – говорится в отчете WTTC.

Туризм может быстро восстановиться после завершения боевых действий на Ближнем Востоке

Президент и главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара допускает, что отрасль имеет все шансы на быстрое восстановление, как только кризис будет урегулирован.

"История показывает, что сектор может быстро восстановиться, особенно когда правительства поддерживают путешественников, оказывая помощь отелям или репатриируя их. Наш анализ предыдущих кризисов показывает, что инциденты, связанные с безопасностью, часто приводят к самому быстрому восстановлению туризма, в некоторых случаях всего за два месяца, когда правительства и отрасль работают вместе, чтобы восстановить доверие путешественников", – отметила она.

С ней согласен и видный деятель авиационной отрасли Джонатан Хинклз, хотя и допускает, что авиаперевозки смогут восстановиться быстрее, чем вся остальная туристическая индустрия.

"Я думаю, что рынок транзитных перевозок через узловые аэропорты Персидского залива восстановится довольно быстро, несмотря на кадры взрыва беспилотника в терминале аэропорта Дубая. Но в конечном итоге, авиакомпании Персидского залива смогут восстановить этот рынок за счет одних только цен. Однако я подозреваю, что туристической индустрии в странах Персидского залива потребуется гораздо больше времени, чтобы восстановиться. Думаю, люди будут более осторожны, увидев, во-первых, последствия ударов по крупным отелям в Дубае, а, во-вторых, сбои в транспортном сообщении для тех, кто находился в этих странах в начале конфликта", – заявил он в эксклюзивном интервью The Independent.

Соучредитель империи путеводителей Lonely Planet Тони Уилер добавил, что боевые действия "немного подорвут" финансовое положение ведущей авиакомпании Персидского залива Emirates, но реалии транспортного сообщения поможет авиакомпании быстро восстановиться.

"В принципе, сегодня, если вы хотите отправиться куда угодно в мире, вы можете сделать это с одной пересадкой в ​​Дубае. Это феноменально. Люди не захотят упускать такую ​​возможность", – сказал он в подкасте The Independent.

Война в Иране влияет и на украинских туристов

Как ранее сообщила в комментарии УНИАН.Туризм директор туроператора Join UP! Украина Ирина Мосулезная, ситуация затронула и украинских туристов, отдыхающих в ОАЭ, Вьетнаме, на Занзибаре, Мальдивах и Шри-Ланке – они столкнулись з задержками и отменами рейсов. Кроме того, сотни туристов оказались в затруднительном положении в ОАЭ из-за невозможности вылететь домой – помимо вопросов безопасности на их плечи легли и дополнительные финансовые расходы, связанные с оплатой жилья. Тем временем, Египет пока остается единственным направлением в регионе, по которому туроператор продолжает работать в штатном режиме.

При этом украинцам стоит обратить внимание на повышение интереса к отдыху в Европе на фоне ситуации на Ближнем Востоке – это ранее подтвердил и гендиректор Ryanair Майкл О'Лири. В свою очередь повышенный ажиотаж может привести к росту цен и быстрому заполнению отелей на популярных направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.