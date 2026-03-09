Война на Ближнем Востоке: туристы вынуждены платить за Airbnb, в которые они не могут заехать

Сервис по аренде жилья отказывает некоторым туристам в возврате средств за отмену брони жилья на Airbnb.

Начавшаяся 28 февраля 2026 года военная операция США и Израиля в Иране существенно повлияла на сферу путешествий.

Туристы, уже находящиеся на тот момент в странах Персидского залива, не смогли вовремя вернутся домой из-за закрытия воздушного пространства. Другим же, еще не успевшим туда прибыть, пришлось отменять свои отпускные планы. Но также пострадали и те, кто должен был ехать в путешествия из того региона, но не смогли этого сделать из-за боевых действий.

Туристы стали жертвами политики Airbnb

Как пишет Business Insider, из-за политики Airbnb на случай войны некоторые оказавшиеся в затруднительном положении путешественники вынуждены платить за номера, которыми они не могут воспользоваться.

Видео дня

Так, Мария Вайнер должна была лететь из Израиля в Бостон, чтобы навестить близких, однако в итоге оказалась втянута в затяжной спор с агентом службы поддержки Airbnb. Когда женщина пыталась получить возврат денег после отмены бронирования, тот проявил сочувствие, но не захотел помочь.

Изначально Вайнер связалась с владельцем жилья на Airbnb в Бостоне, за которое она заплатила 800 долларов, чтобы отменить поездку, а уже после обратилась в компанию за возвратом средств, сославшись на ее политику касательно крупных чрезвычайных ситуаций. Эта норма, в частности, распространяется на "военные действия и другие враждебные действия", среди прочего включая бомбардировки, боевые действия и взрывы.

"Наша политика в отношении крупных чрезвычайных ситуаций действует для регионов мира, затронутых проблемами, охватываемыми этой политикой, такими как военные действия или закрытие воздушного пространства. Это означает, что гости, имеющие соответствующее бронирование в одном из этих регионов, могут отменить его и получить возврат средств, а хозяева могут отменить его без последствий. Следует уточнить, что само объявление должно находиться в затронутом регионе", – сообщил представитель Airbnb изданию Business Insider.

Таким образом, даже несмотря на то, что Вайнер не могла вылететь из Израиля из-за конфликта, она не соответствовала условиям возврата средств, поскольку бронирование было оформлено в другом месте.

"На данный момент единственный вариант для этой брони – это отмена вне рамок правил", – сообщила Вайнер сотрудница службы поддержки в сообщениях.

В итоге компания предложила ей частичный возврат средств. Когда Уайнер спросила, почему Airbnb не может предоставить ей полный возврат, сотрудница службы поддержки ответила, что в правилах "указано, что гости могут отменить бронирование и получить возврат средств", но там нет пункта о "полном возврате".

Женщина смогла получить полный возврат средств только после того, как Business Insider связался с компанией Airbnb для получения комментариев.

Случай собеседницы издания – далеко не единственный: немало путешественниках также пожаловались в соцсетях, что на прошлой неделе им было трудно получить возврат средств от Airbnb.

Тем временем, Вайнер советует другим туристам, оказавшимся в схожей ситуации, быть настойчивыми.

"Я действительно забочусь о правах потребителей. Я буду писать письма, если почувствую, что со мной обращаются несправедливо, и я думаю, что это касается не только меня. Возможно, другие люди просто сдадутся, но я не думаю, что им следует это делать", – заявила она.

Как война в Иране влияет на украинских туристов

Ситуация на Ближнем Востоке также добавила проблем украинцам, запланировавшим свой отдых не только в странах Персидского залива, но и в Африке и Азии.

Как рассказала УНИАН.Туризм директор туроператора Join UP! Украина Ирина Мосулезная, их клиенты, отправляющиеся на отдых в ОАЭ, Вьетнаме, на Занзибаре, Мальдивах и Шри-Ланке, столкнулись с задержками и отменами рейсов. Также сотни туристов, купивших путевки у украинского туроператора, застряли в ОАЭ.

В то же время, по ее прогнозам, в дальнейшем ситуация может повлиять как на новые бронирования, так и на уже оформленные поездки – цены могут вырасти.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.