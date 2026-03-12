Путин празднует: еще одна страна попросила США разрешения покупать российскую нефть

Из-за войны в Иране Бангладеш вынужден нормировать топливо для транспортных средств.

Бангладеш обратился к США с просьбой предоставить разрешение на закупку нефти в России. Проблема в том, что дефицит поставок сырья и стремительный рост цен на нефть давят на экономику страны, сообщает Associated Press.

Министр финансов Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури высказал эту просьбу во время встречи с послом США Брентом Т. Кристенсеном 11 марта. Журналисты отмечают, что Бангладеш сильно зависит от импорта топлива с Ближнего Востока. Из-за этого правительство страны ввело систему нормирования топлива для транспортных средств после начала войны в Иране.

Кроме того, в Бангладеш закрыли завод по производству удобрений, чтобы обеспечить поставки топлива для электростанций. Также в стране закрыли университеты, чтобы уменьшить потребление энергии.

"Страна прилагает усилия для привлечения топлива из альтернативных источников. Индия уже поставила 5000 тонн дизельного топлива в качестве экстренной помощи через трансграничный трубопровод. Бангладеш обратился к Индии с просьбой увеличить объемы поставок топлива", - отмечает издание.

Санкции США против России - главные новости

22 октября 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Впрочем, на фоне войны на Ближнем Востоке и существенного ограничения трафика через стратегически важный Ормузский пролив, США разрешили Индии временно покупать российскую нефть.

10 марта президент США Дональд Трамп заявил об отмене части нефтяных санкций. В Белом доме заверили, что об отмене санкций против России речи не идет.

