Слишком низкие прайс-кепы не покрывают импорт и провоцируют дефицит, - Минэнерго

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии уже влияет на баланс системы, в частности из-за ограничения экономической целесообразности импорта.

По его словам, в материалах к проекту решения Регулятора прямо указано на дефицит электроэнергии, вызванный снижением импорта из-за ценовых ограничений.

"Ценовые ограничения не обеспечивают покрытие расходов на приобретение электроэнергии на смежных рынках, что снижает объемы импорта", - отметил Некрасов.

Он подчеркнул, что в таких условиях Оператор системы передачи вынужден применять ограничения потребления и привлекать аварийную помощь из-за рубежа.

"Позиция Минэнерго относительно постепенной либерализации ценовых ограничений и обеспечения безопасности поставок остается неизменной", - подчеркнул заместитель министра.

В ведомстве также напоминают, что Украина взяла на себя международные обязательства по реформированию рынка электроэнергии, которые предусматривают постепенную отмену прайс-кепов и минимизацию их влияния на рыночное ценообразование.

Ранее народный депутат Украины IX созыва, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб призвала пересмотреть подход к установлению прайс-кепов с учетом европейских практик, подчеркнув их роль в интеграции энергорынков Украины и ЕС.

